Deda Mrazov voz krenuo na novo novogodišnje putovanje širom Rusije

Voz Deda Mraza krenuo je danas iz Velikog Ustjuga, na severu evropskog dela Rusije, na svoje najnovije novogodišnje putovanje kroz ruske gradove, navedeno je na kanalu ruskog Deda Mraza.

“Bajka Vologodske oblasti ujedinjuje celu zemlju. Voz Deda Mraza je krenuo iz Velikog Ustjuga na svoje šesto putovanje kroz Rusiju”, navodi se u poruci na platformi Maks, prenose RIA Novosti.

Navodi se da je ruski Deda Mraz lično proverio spremnost i dekoraciju voza.

“Čarobnjak (Deda Mraz) je bio zadovoljan. Novogodišnja čuda, radost, vera u dobro i ispunjenje najdražih želja garantovano će biti dostavljeni do najudaljenijih krajeva Rusije”, navodi se u saopštenju.

Na stanicama Deda Mrazovog voza planirani su svečani programi.

Kako je za RIA Novosti rekao Ivan Kolesnikov, zamenik generalnog direktora Ruskih železnica, voz Deda Mraza će ove sezone posetiti 65 gradova, uključujući više od 10 mesta koja nikada ranije nije obišao.

Među njima su Njagan, Novi Urengoj, Sizran i druga.

Praznični voz će završiti svoje putovanje 9. januara 2027. godine.

Deda Mrazov voz je svečano ukrašena mobilna rezidencija ruskog Deda Mraza, koji ima svečane vagone, uključujući bajkovito selo, vagon sa lutkarskim pozorištem, prodavnicu suvenira, kočiju Snežne kraljice, vagon sa švedskim stolom, vagon-restoran za čajanke i vagone za spavanje za tim Deda Mrazovih pomoćnika.

Deda Mrazov voz je prvi put krenuo na novogodišnje putovanje u decembru 2021. godine.

Ruski Deda Mraz živi u svojoj bajkovitoj vili u Velikom Ustjugu.

Vila ima dvospratnu drvenu kulu sa prestonom sobom, bajkovitom stazom, zimskom baštom i zoološkim vrtom.

Vila se, takođe, može pohvaliti hotelom, tržnim arkadama, vikend naseljem, kafićem, ledarom i kovačnicom.

Turisti dolaze ovde na vođene ture, upoznaju poznate bajkovite likove, pa čak i samog Deda Mraza.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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