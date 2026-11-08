Vasilić: Mali odziv na biračkom mestu 19 u Novom Sadu za nacionalne savete manjina

Na biračkom mestu broj 19, u Mesnoj zajednici „Prva vojvođanska brigada“ u Novom Sadu, tokom izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina izlaznost nije velika, a prisutni su domaći posmatrači i predstavnici izbornih lista, izjavio je danas predsednik biračkog odbora Aleksandar Vasilić.

Vasilić je za Tanjug rekao da su birači tokom izbornog dana sporadično dolazili na glasanje.

„Nemamo neku veliku izlaznost u odnosu na parlamentarne izbore, tako da očekujemo da će tako biti i do završetka glasanja“, rekao je Vasilić.

On je objasnio da birači koji se u 20 časova, kada je predviđeno zatvaranje biračkih mesta, zateknu unutar biračkog mesta imaju pravo da glasaju.

Glasanje za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina traje do 20 časova, a građani Novog Sada i prigradskih naselja svoje biračko pravo mogu da ostvare na ukupno 22 biračka mesta.

Na biračkim mestima u Novom Sadu izlaznost je bila veća između 14 i 15 časova.

Osim u Novom Sadu, za članove Saveta nacionalnih manjina glasa se širom Vojvodine, pa je tako u Zrenjaninu otvoreno 19 biračkih mesta, u Subotici 63, a u Somboru 16 sa više od 9.000 prijavljenih birača.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.