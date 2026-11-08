Nestala u akciji: Ko je Jorgovanka Tabaković guvernerka Narodne banke Srbije za čijeg mandata je propala Alta banka

U ovim danima kada se utvrđuje gde je i kako nestalo 380 miliona evra iz trezora Alta banke. Kada se u etar puštaju informacije o Poštanskoj štedionici koje bi mogle da naprave pravu štetu finansijskom sistemu, možemo da čujemo mišljenja i „mišljenja“ raznih stručnjaka. Ali nismo imali prilike da čujemo i vidimo jednu osobu koja je zapravo nadležna za bankarski sistem – guvernerku Narodne banke Srbije Jorgovanku Tabaković.

Guvernerka u svom trećem mandatu, koji bi trebalo da traje do 2030. godine, iznenada se povukla iz javnosti.

Jedino stižu saopštenja iz kabineta.

S druge strane, uveliko se razmatra koja je njena odgovornost za ovu propast, a mediji pominju da će biti ispitana kao svedok u istrazi protiv Davora Macure, vlasnika banke.

A ne tako davno, 19. oktobra, guvernerki Tabaković je u Bangkoku dodeljena nagrada časopisa Global fajnans za ocenu A– u izveštaju o centralnim bankarima.

U ovoj situaciji, nakon smene SNS na parlamentarnim izborima postavlja se i pitanje šta će biti sa guvernerom Narodne banke.

Odnosno to pitanje se postavljalo do afere Alta banke.

Nestala u akciji: Ko je Jorgovanka Tabaković guvernerka Narodne banke Srbije

U sličnoj situaciji, osim afere sa propalom bankom, se 2012. godine našao tadašnji guverner NBS Dejan Šoškić, današnji kandidat na Studentskoj listi. Njega su naprednjaci pošto-poto hteli da sklone odmah po osvajanju vlasti iako mu je mandat trajao.

Išli su dotle da su menjali Zakon o NBS kojim su drastično smanjili nezavisnost centralne banke. Da je Šoškić na kraju podneo ostavku da bi ih sprečio da nanose toliku štetu jednoj od najvažnijih institucija u Srbiji.

Tako je Tabaković došla na čelo Narodne banke, kao prethodno visoki funkcioner Srpske napredne stranke.

A pre toga Srpske radikalne stranke. Da bi se ispoštovala forma, Tabaković je napustila funkcije u SNS-u po stupanju na dužnost guvernera.

U njenoj biografiji na sajtu NBS navodi se da je rođena 1960. godine u Vučitrnu, kao i da je radila od 1992. godine u Prištinskoj banci u sistemu Beogradske banke na mesto zamenika direktora. Ne spominje se i da je bila šefica prištinske poslovnice Raj banke iz Peći, o čemu postoji video zapis sa TV Priština.

Kraj devedesetih godina bio je veoma značajan za njenu karijeru.

Naime, 1999. godine je magistritrala na Ekonomskom fakultetu u Prištini, i to dok je bila ministar za ekonomsku i vlasničku transformaciju (1998-2000).

U narednih 14 godina, Narodna banka pod njenom upravom jeste ostvarila makroekonomsku stabilnost, odnosno relativno nisku inflaciju, pre svega zbog odluke da se drži skoro pa fiksni kurs dinara, ali i zbog perioda rekordno niskih kamatnih stopa u svetu.

Doduše, osporavan je njen doktorat 2016. godine jer je utvrđeno da su delovi prepisani, mada to niej rezultovalo oduzimanjem titule.

Po čemu će se pamtiti Jorgovanka Tabaković, sudiće istorija.

Zajecaronline/danas.rs/J.V.

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