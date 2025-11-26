Započeli radovi na renoviranju hotela „Jezero“ na Borskom jezeru

Zajecaronline/Serbia Zijin Copper DOO Bor/ N.B.

KAFANSKA NOĆ U SKOPLJU!

Arena „Jane Sandanski“ u Skoplju 20. decembra 2025. godine biće mesto prave muzičke čarolije, emocija i nezaboravne atmosfere! Publiku očekuje „Kafanska noć„, spektakl koji će okupiti najveće legende narodne i zabavne muzike Acu Lukasa, Miroslava Ilića i Miru Škorić.

Očekuje se prava kafanska emocija, spoj vrhunskih izvođača, energije i publike koja zna da uživa u dobroj muzici.

Ne propustite noć za pamćenje „Kafansku noć“ 20. decembra u areni „Jane Sandanski“ u Skoplju!

ULAZNIĆE MOŽETE KUPITI KLIKOM NA OVAJ LINK!