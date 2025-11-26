Započeli radovi na renoviranju hotela „Jezero“ na Borskom jezeru
Hotel „Jezero“na Borskom jezeru u naredna četiri meseca neće biti otvoren za goste zbog renoviranja.
Ovaj ugostiteljski objekat u vlasništvu kompanije Serbia Zijin Copper ponovo će posetiocima otvoriti vrata krajem marta, a do tada treba da bude završeno mnogo poslova, kaže menadžerka hotela Violeta Vučković.
„U objekat se, ruku na srce, od otvaranja 2012. godine nije mnogo ulagalo. Prošlo je od tada 13 godina, pa su radovi u koje smo se sada upustili sveobuhvatni. U naredna četiri meseca biće promenjena kompletna vodovodna instalacija, pločice u kupatilima u svih 110 soba biće zamenjene, fasada (osim kula) će biti okrečena i oba restorana modernizovana. Uradićemo hidroizolaciju na svim terasama i zameniti dotrajale pločice, ali i pregrade između terasa. Iz estetskih, ali i bezbednosnih razloga zamenićemo i ogradu na bazenu, urediti hol i recepciju, a u lobi baru ćemo takođe promeniti pločice. Ovo su osnovni poslovi koji treba da budu završeni do kraja marta naredne godine, mada ima dosta i pratećih aktivnosti oko uklanjanja svih tehničkih nedostataka“, navodi Vučkovićeva.
Zajecaronline/Serbia Zijin Copper DOO Bor/ N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
KAFANSKA NOĆ U SKOPLJU!
Foto HypeTV/Plakat
Arena „Jane Sandanski“ u Skoplju 20. decembra 2025. godine biće mesto prave muzičke čarolije, emocija i nezaboravne atmosfere! Publiku očekuje „Kafanska noć„, spektakl koji će okupiti najveće legende narodne i zabavne muzike Acu Lukasa, Miroslava Ilića i Miru Škorić.
Očekuje se prava kafanska emocija, spoj vrhunskih izvođača, energije i publike koja zna da uživa u dobroj muzici.
Ne propustite noć za pamćenje „Kafansku noć“ 20. decembra u areni „Jane Sandanski“ u Skoplju!
ULAZNIĆE MOŽETE KUPITI KLIKOM NA OVAJ LINK!
Dodaj komentar