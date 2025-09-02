Zapalio se autobus kod Žitorađe, VOZAČ PREMINUO!

Na relaciji između sela Pejkovac i Samarinovac u opštini Žitorađa jutros pre sedam časova zapalio se autobus, a vozač je pronađen mrtav, potvrđeno je za Tanjug u Policijskoj upravi u Prokuplju.

Kako je rečeno, vozač je pokušao da ugasi požar i preminuo je, a za sada nije poznato da li je smrt nastupila usled gušenja dimom ili je u pitanju prirodna smrt.

U MUP-u kažu da će tačan uzrok biti utvrđen obdukcijom koja je naložena.

Navode i da prema prvim informacijama vatra nije bila velikih razmera.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

