Zaječar ostao bez gradskog i prigradskog prevoza: 50 radnika na odmoru, vlasnik najavljuje krivične prijave

Gradski i prigradski autobuski prevoz u Zaječaru prestao je da funkcioniše 27. novembra 2026. godine nakon isteka važećeg ugovora. Gradska uprava saopštila je da postupci javnih nabavki za izbor prevoznika nisu okončani, pa organizovanje prevoza nije moguće.

Pedesetoro zaposlenih u firmama „Nikolić prevoz“ i „AS Turs“ upućeno je na godišnji odmor, uz strah da će ostati bez posla ako se saobraćaj ne obnovi. Vlasnik „Nikolić prevoza“ Goran Nikolić za blokadu tendera optužuje pojedine prevoznike. On tvrdi da su firme podnosile zahteve za zaštitu prava iako, prema njegovim navodima, nisu ispunjavale uslove ni imale potrebne kapacitete prema podacima Agencije za privredne registre.

Nikolić je naveo da je Gradskoj upravi predložio aneks ugovora kako bi se prevoz održao dok traju procedure, ali da to nije prihvaćeno, iako su nadležni bili upozoreni još pre 15 dana. Najavio je podnošenje krivičnih prijava tužilaštvu i zatražio preispitivanje ugovora i cena u Majdanpeku, Boljevcu i Boru. Prema njegovim rečima, cena u Zaječaru iznosi „240 i nešto dinara“ po kilometru, dok je u Boru i Majdanpeku preko 300 dinara.

Građani Zaječara trenutno ostaju bez redovnog gradskog i prigradskog prevoza, dok se čeka završetak javnih nabavki.

Zajecaronline/mašina/J.V.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.