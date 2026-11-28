Veliki požar u fabrici upaljača u Nemačkoj: Strahuje se od eksplozije, oko 150 vatrogasaca u borbi sa plamenom

Veliki požar je izbio u fabrici proizvođača upaljača za roštilje Boomex u gradu Alsfeldu u nemačkoj saveznoj državi Hesen.

Zaštitne mere ostaće na snazi dok se dim ne raziđe i dok se ne otkloni rizik od eksplozije.

Oko 22 časa u petak, vatrogasci, policija i spasioci su obavešteni o požaru u fabrici. Zbog gustog dima, građani su upozoreni na potencijalno opasne materije.

Plamenovi visine nekoliko metara su se vinuli iz fabrike u nebo.

Gust dim se vijugao iznad industrijskog parka, objavio je “Bild”.

Upućen je apel stanovnicima Alsfelda da izbegavaju to područje.

Apeluje se i da drže prozore i vrata zatvorenim i isključe sisteme za ventilaciju i klimatizaciju.

Ove zaštitne mere ostaće na snazi dok se dim ne raziđe i više ne bude rizika od eksplozije.

Po dolasku prvih vatrogasaca, vatra se proširila sa leve strane hodnika na celu zgradu.

Hodnik, koji je delimično visok tri sprata, sadrži razne vrste goriva na svim spratovima, što je rezultiralo ogromnom toplotom i dimom.

Nemački list navodi da još nisu saopštene informacije da li je neko povređen i šta je uzrok požara.

Oko 150 vatrogasaca borilo se sa plamenom, u početku sprečavajući širenje vatre na susedne zgrade. Vatrogasnu službu je podržala i Federalna agencija za tehničku pomoć (THW).

Operacija gašenja požara nastavljena je do jutarnjih sati.

Šteta se trenutno procenjuje na srednji do visoki šestocifreni iznos.

Pokrenuta je krivična istraga o uzroku požara.

Prvi izveštaji ukazuju da je zapaljena zgrada skladište proizvođača upaljača za roštilje, kompanije Boomex.

Kompanija proizvodi upaljače za roštilje, ćumur i kamine, kao i tečne upaljače za roštilje, ulje za lampe i baklje.

Veliki požar u fabrici upaljača u Nemačkoj: Strahuje se od eksplozije, oko 150 vatrogasaca u borbi sa plamenom

“Bild” ističe da ovo nije prvi požar u pogonima proizvođača upaljača za roštilje. Požar je tamo već izbio 30. decembra 2025. godine.

Zaječaronline/Telegraf/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.