Romska partija podržava Saičića: „Sa jednakim razumevanjem predstavlja intelektualnu elitu i ljude sa margine“

Predsednik Romske partije Srđan Šajn saopštio je da partija nema dilemu i da podržava Radomira Saičića.

Šajn je istakao da je Saičić sposoban da sa jednakim razumevanjem predstavlja i intelektualnu elitu i ljude sa društvene margine.

– Ovo naše opredeljenje nije samo izraz podrške studentima u blokadi od samog početka. Ono se zasniva i na tome što izuzetno cenimo njegove lične osobine, ljudske vrednosti i sposobnost da razume položaj siromašnih, obespravljenih i socijalno ugroženih građana, među kojima je i veliki broj pripadnika romske zajednice – naveo je Šajn u pisanoj izjavi.

Romska partija podržava Saičića: „Sa jednakim razumevanjem predstavlja intelektualnu elitu i ljude sa margine“

Dodao je da je Srbiji u ovom trenutku potreban predsednik koji će umeti da razume sve građane, bez obzira na njihovo poreklo, obrazovanje, materijalni položaj i društveni status.

– Potreban nam je predsednik koji će, preciznošću naučnika i mudrošću državnika, znati da pronađe društvenu formulu za ujedinjenje naroda koji je danas duboko podeljen po gotovo svim društvenim šavovima – poručio je Šajn.

Radomir Saičić, akademik, profesor organske hemije i član SANU, kandidat je Studentske liste na predsedničkim izborima zakazanim za 27. decembar 2026. godine. U poslednjim danima podršku su mu dali i drugi politički akteri, među kojima su Pokret slobodnih građana, Srpski pokret obnove (SPO), Novo lice Srbije, Dveri i Pokret Promene u fokusu (PUF), kao i bivši predsednik Srbije Boris Tadić.

Romska partija podržava Saičića: „Sa jednakim razumevanjem predstavlja intelektualnu elitu i ljude sa margine“

Romska partija je ranije, pred vanredne parlamentarne izbore, takođe podržala Studentsku listu.

Sport.org/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.