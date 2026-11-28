Ovako je patrijarh Pavle govorio o Božićnom postu: “Čuvajte se tri opasna greha”

Božićni post počinje danas, u subotu 28. novembra, i trajaće 40 dana, sve do 6. januara 2027. godine.

Traje do velikog praznika Rođenja Hristovog – Božića.

Ovo je vreme kada se vernici, uz uzdržavanje od mrsne hrane.

Pripremaju duševno i telesno za susret sa jednim od najradosnijih hrišćanskih dana.

Međutim, kako ističu svi pravoslavni izvori, smisao posta mnogo je dublji od pažljivog biranja obroka. Pravi post je pre svega očišćenje srca, misli i dela – put ka smirenju i duhovnoj obnovi.

Patrijarh Pavle je govorio:

“Stvarni post privodi čoveka smirenju. A u smirenju čovek stiče saznanje da spasenje leži jedino u Bogu, u njegovoj milosti. Rasuđivanje znači dar razlikovanja onoga što je korisno, i onoga što je štetno, tamo gde je istina i tamo gde je laž”, prenosi Srbijadanas.

On posebno naglašava da uz telesni postoji i duhovni post.

Zatim, sposobnost da iz srca iščupamo ono što je negativno i posadimo ono što je dobro.

Ovako je patrijarh Pavle govorio o Božićnom postu: “Čuvajte se tri opasna greha”

Patrijarh Pavle je izdvojio tri naročito opasna greha na koje vernici često padnu u ovom periodu:

– Gordost

– Prejedanje i slastoljublje

– Nepoštovanje posta (samovoljno odstupanje)

Gordost

Greh gordosti smatra se najopasnijim.

Patrijarh Pavle je upozoravao da posebno treba izbegavati osećaj nadmoći. Pravi post ne služi da bismo se dokazivali pred ljudima:

Bog je učio da postimo tajno, bez licemerja.

Tokom posta treba posebno izbegavati mržnju, zavist, ogovaranje, pohlepu, neprijateljstvo i gnev – jer i sama zla misao muti srce.

Prejedanje

Cilj posta je obuzdavanje slasti, a ne stvaranje gozbi bez mesa. Mnogi, iako ne jedu mrsno, prave raskošne trpeze, masnu i začinjenu hranu i svaki dan slatkiše:

Prejedanje je smrtni greh – ljubav prema stomaku znači udaljavanje od Boga.

Umerenost i jednostavnost su ključ: post nije izgovor za luksuzne posne specijalitete.

Nepoštovanje posta

Bog po milosti može da razreši vernika od posta – ali samovoljno napuštanje posta smatra se grehom. Posebno se osuđuje kada se krsne slave ili crkveni praznici obeležavaju uz mrsnu trpezu:

“Time – umesto da svetitelju ukažemo čast i poštovanje – navlačimo na sebe Božji gnev. Gospodu nije potreban naš post i gladovanje, već nama samima kako bi naša srca omekšala, skrušila se i smirila pred Bogom i postala sposobna da prime Božju blagodat i pomoć. Postom izražavamo i svoju ljubav i veru u Gospoda, jer samo onoj koji poštuje sve Gospodnje zapovesti ima istinsku ljubav prema svome Tvorcu. A zapovest o postu jedna je od najvažnijih Gospodnjih zapovesti”, navodi bratija manastira Visoki Dečani.

Ovako je patrijarh Pavle govorio o Božićnom postu: “Čuvajte se tri opasna greha”

Patrijarh Pavle je naglašavao da se hrišćani ranije pričešćivali često – ali pripremljeni celokupnim životom. Post je ustanovljen kao pomoć da pristupamo Pričešću čistijeg srca, ali nije dovoljan sam po sebi.

Pristupanje Svetoj Čaši zahteva:

– čisto srce

– mir sa ljudima

– izbegavanje svakog greha

– molitvu i unutrašnju budnost

– poznavanje osnovnih istina vere

– iskreno pokajanje

“Treba se sačuvati svake krajnosti i jednostranosti.”

Ovako je patrijarh Pavle govorio o Božićnom postu: “Čuvajte se tri opasna greha”

Ni retko ni mehaničko pristupanje Svetom Pričešću nije dobro – već dostojno i sa čistom savešću.

Zaječaronline/Kurir/Srbija Danas/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.