Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su R. M. (70) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

On se sumnjiči da je sinoć, u kući četrdesetsedmogodišnjeg muškarca u kojoj je stanovao, nakon svađe, metalnom šipkom njemu naneo povrede po telu od kojih je preminuo. Viši javni tužilac je naložio obdukciju nakon koje će biti poznati svi detalji.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Zaječaronline/Kurir/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.