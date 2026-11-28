U Sloveniji je u ponoć počela izborna tišina koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta u nedelju, 29. novembra, kada će u 45 opština biti održan drugi krug izbora za gradonačelnike.

Na lokalnim izborima održanim 15. novembra, nijedan od kandidata za gradonačelnike u Sloveniji nije dobio većinu glasova u 45 od 212 slovenačkih opština, tako da će se dva kandidata sa najviše glasova u svakoj opštini suočiti sutra u drugom krugu.

Drugi krug će biti održan u nedelju u šest od 12 gradskih opština, objavio je slovenački javni servis.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.