Zaječar obeležio Dan oslobođenja: Održana ceremonija polaganja venaca

Povodom Dana oslobođenja Grada Zaječara u Drugom svetskom ratu, kod spomen-obeležja „Kosturnica“, održana je ceremonija polaganja venaca i odata počast stradalima.

Vence su položile delegacije Grada Zaječara, Vojske Srbije i boračkih udruženja, kao i predstavnici Ambasade Ruske Federacije i Ambasade Azerbejdžana.

U borbama za oslobođenje Zaječara svoje živote je dalo 1.266 boraca Crvene armije i 76 boraca Narodno oslobodilačke Vojske Jugoslavije. Sećanje na ove događaje čuva se kod spomen-kosturnice palim borcima u Zaječaru, gde se svake godine 8. oktobra polažu venci i odaje počast stradalima.

Zajecaronline/Grad Zaječar/N.S.

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