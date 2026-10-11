Začin koji pomaže da oterate smrdibube iz kuće: Njegov intezivan miris ih odvraća

Kako temperature počinju da padaju, smrdibube traže toplija i zaštićena mesta, zbog čega se sve češće mogu primetiti oko prozora, vrata i fasade.

Ako želite da izbegnete upotrebu jakih hemijskih sredstava, kao jednu od jednostavnih kućnih opcija možete isprobati rastvor od vode i mlevenog cimeta.

Priprema ne zahteva mnogo vremena, a intenzivan miris cimeta može im biti neprijatan i pomoći da se insekti odvrate od određenih delova kuće. Ipak, važno je imati realna očekivanja: ovaj rastvor ih ne uništava niti rešava problem ako ih se već nalazi veliki broj u domu.

Kako napraviti rastvor?

Za pripremu je potrebno zagrejati 500 mililitara vode, a zatim dodati oko dve kašike mlevenog cimeta. Smesu treba dobro promešati i ostaviti izvesno vreme da voda poprimi miris začina.

Kada se tečnost ohladi, procedite je kroz gazu ili filter za kafu i sipajte u čistu prskalicu. Pre svakog korišćenja promućkajte bočicu. Ukoliko umesto mlevenog koristite štapiće cimeta, potrebno je da duže odstoje u toploj vodi, nakon čega se tečnost takođe procedi.

Gde treba prskati?

Rastvor možete naneti na mesta na kojima se smrdibube najčešće pojavljuju ili kroz koja bi mogle da uđu u kuću. To mogu biti okviri prozora, dovratnici, pragovi balkonskih i ulaznih vrata, ivice mrežica i prostor oko roletni, dok nema potrebe tretirati čitave zidove ili fasadu.

Pošto miris s vremenom slabi, postupak možete ponoviti kada više nije izražen, kao i nakon kiše. Ipak, treba biti oprezan sa svetlim PVC površinama, zavesama i drugim osetljivim materijalima jer cimet može ostaviti trag, pa je najbolje prvo isprobati rastvor na malom i neupadljivom delu.

Cimet nije jedina zaštita

Miris cimeta može biti samo dodatna mera, naročito ako postoje otvori kroz koje insekti mogu da prolaze. Zbog toga je važno pregledati prozore i balkonska vrata, proveriti mrežice i zatvoriti eventualne pukotine oko okvira odgovarajućim zaptivnim materijalom, dok se oštećene mrežice mogu popraviti ili zameniti.

Ako smrdibubu pronađete u kući, nemojte je gnječiti jer tada može ispustiti karakterističan neprijatan miris. Umesto toga, pažljivo je pokupite papirom ili usisajte, a ukoliko je moguće, nakon toga ispraznite posudu usisivača. Cimet tako može biti samo deo jednostavnog pristupa, dok će zatvorene pukotine i ispravne mrežice dodatno smanjiti mogućnost da insekti uđu u prostor.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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