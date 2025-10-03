Zaboravite sonu kiselinu: Kamenac iz kupatila nestaje brzo i lako ovim trikom!
Ako i vama sama pomisao na prljavštinu i kamenac zadaje glavobolju, evo sjajnog trika koji će vam pomoći da vaša WC šolja zablista bez previše muke i ribanja.
Sve što vam je potrebno su:
- 1 čaša sode bikarbone
- 1/4 čase dehidrirane limunske kiseline
- 5 kapi eteričnog ulja
- voda
Zaboravite sonu kiselinu: Kamenac iz kupatila nestaje brzo i lako ovim trikom!
U posudi pomešajte sodu bikarbonu, limunsku kiselinu i eterično ulje. Dodajte malo vode kako bi se svi sastojci sjedinili.
Dobijenu smesu stavite u modle za led i ostavite je da se osuši.
Kada se kocke osuše, izvadite iz i stavite u staklenu teglu.
Zatim jednu ubacite u WC šolju i gledajte kako obavlja sav prljavi posao umesto vas.
Rezultat će vas oduševiti.
Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar