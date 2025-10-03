Zaboravite sonu kiselinu: Kamenac iz kupatila nestaje brzo i lako ovim trikom!

Ako i vama sama pomisao na prljavštinu i kamenac zadaje glavobolju, evo sjajnog trika koji će vam pomoći da vaša WC šolja zablista bez previše muke i ribanja.

Sve što vam je potrebno su:

1 čaša sode bikarbone 1/4 čase dehidrirane limunske kiseline 5 kapi eteričnog ulja voda

U posudi pomešajte sodu bikarbonu, limunsku kiselinu i eterično ulje. Dodajte malo vode kako bi se svi sastojci sjedinili.

Dobijenu smesu stavite u modle za led i ostavite je da se osuši.

Kada se kocke osuše, izvadite iz i stavite u staklenu teglu.

Zatim jednu ubacite u WC šolju i gledajte kako obavlja sav prljavi posao umesto vas.

Rezultat će vas oduševiti.

