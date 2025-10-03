Čišćenje Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Zaboravite sonu kiselinu: Kamenac iz kupatila nestaje brzo i lako ovim trikom!

03.10.2025.
foto: Pinterest

Zaboravite sonu kiselinu: Kamenac iz kupatila nestaje brzo i lako ovim trikom!

Ako i vama sama pomisao na prljavštinu i kamenac zadaje glavobolju, evo sjajnog trika koji će vam pomoći da vaša WC šolja zablista bez previše muke i ribanja. 

Sve što vam je potrebno su:

  1. 1 čaša sode bikarbone
  2. 1/4 čase dehidrirane limunske kiseline
  3. 5 kapi eteričnog ulja
  4. voda

Zaboravite sonu kiselinu: Kamenac iz kupatila nestaje brzo i lako ovim trikom!

U posudi pomešajte sodu bikarbonu, limunsku kiselinu i eterično ulje. Dodajte malo vode kako bi se svi sastojci sjedinili.

Dobijenu smesu stavite u modle za led i ostavite je da se osuši.

Kada se kocke osuše, izvadite iz i stavite u staklenu teglu.

Zatim jednu ubacite u WC šolju i gledajte kako obavlja sav prljavi posao umesto vas.

Rezultat će vas oduševiti.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar