Za vikend su odigrane utakmice 5. Kola Srpske lige „Istok“ i 5. kola Zone „Istok“

Ovo su rezultati utakmica 5. Kola Srpske lige „Istok“.

Timok je izgubio od Bora u komšijskom derbiju rezultatom 0:1, OFK Sinđelić –OFK Brzi Brod i ekipe Jedinstvo – GFK Jagodina utamice su završile bez golova rezultatom 0:0. Trstenik PPT je savladao Đerdap 2:0, Rembas – Dunav sa 2:1, dok je utakmica Morava- Vlasina završena rezultatom 3:3.

Rudar je izgubio od Jedinstva iz Paraćina 0:1, a isti rezultat postigli su Sloga iz Leskovca i Radnički iz Pirota. Prvo mesto na tabeli pripalo je Boru sa 13 bodova, drugi je Radnički iz Pirota sa bodom manje, dok je na trećem mestu Đerdap sa 10 osvojenih bodova.

Timok je na pretposlednjem mestu na zabeli sa dva boda, koliko ima i OFK Sinđelić koji je na poslednjem mestu.

U subotu i nedelju odigrane su i utakmice 5. kola Zone „Istok“.

SFU Rudar je bio bolji od Rajka Mitića 2:1, Tanasko Rajić je sa 6:1 savladao OFK Slatinu, a Balkanski – Branik sa 6:0. Hajduk Veljko je postigao čak 7 golova nad Gnjilanom koji je utakmicu završio bez golova. Lužnica je izgubila od Timočanina 0:2, a Trebič od Rtnja 0:3.

Nakon pet odigranih kola prvo mesto na tabeli zauzeo je Balkanski sa 15 bodova, sledi Timočanin sa 12 i na trećem mestu je Hajduk Veljko sa 10 osvojenih bodova. Poslednja dva mesta na tabeli zauzeli su Gnjilan sa 3 i Trebič bez bodova.

Zajecaronline.com/srbijasport.net/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…