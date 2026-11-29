Za njim policija u Srbiji traga po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zbog sumnje da je zloupotrebio položaj odgovornog lica prilikom realizacije projekta finansiranog sredstvima Evropske unije.

Vladimir Mandić viđen je u subotu uveče, 28. novembra, u luksuznom restoranu “The Cullinan” u Dubaiju, prenosi “Blic”.

Vladimira Mandića, podsećamo, traži policija u Srbiji zbog naloga Višeg javnog tužilaštva u Nišu zbog sumnje da je zloupotrebio položaj odgovornog lica prilikom sprovođenja projekta koji je finansiran sredstvima EU.

Otac Vladimira Mandića, Momčilo Mandić, rekao je u petak da se njegov sin Vlada Mandić nalazi u Beogradu, ali da je “samo isključio telefon”.

– Zbog toga novinari i javnost ne mogu da dođu do njega. U pogodnom trenutku će se javiti ako bude trebalo. Ili u policiju ili u tužilaštvo će dati iskaz za ovo za šta ga terete sada ako ne bude još više predmeta – rekao je Mandićev otac.

Zaječaronline.rs/Blic/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.