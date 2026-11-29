Ko je čovek koji je dočekao Naomi Kembel na Jahorini: Poznat po tome što je vređao studente tokom 16 minuta tišine (VIDEO)

Manekenka Naomi Kembel sinoć je kao DJ nastupila na Jahorini povodom otvaranja ski sezone.

Dočekao ju je predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek.

Elek je ovdašnjoj javnosti poznat i po incidentu na jednom od protesta studenata.

Elek se povodom dolaska Naomi Kembel obratio okupljenim medijima.

On je i istakao da dolazak jedne od najpoznatijih svetskih zvezda predstavlja veliku čast za Jahorinu.

Takođe i naglasivši da je njeno ime sinonim za glamur, lepotu i uspeh.

Ime Nedeljka Eleka postalo je poznato i široj javnosti u Srbiji krajem 2024. godine, tokom studentskih protesta posle tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

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Elek je tokom blokade kod Vukovog spomenika izašao iz automobila i ušao u verbalni sukob sa studentima.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako izaziva okupljene, dok ga studenti pozivaju da se vrati u automobil i ne provocira demonstrante.

Ko je čovek koji je dočekao Naomi Kembel na Jahorini: Poznat po tome što je vređao studente tokom 16 minuta tišine (VIDEO)

Jedan od studenata izjavio je za N1 da je Elek automobilom ušao među okupljene i zajedno sa još jednom osobom provocirao učesnike protesta.

Zaječaronline/N1/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.