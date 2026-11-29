Studentska lista počela sa prikupljanjem potpisa: Objavljene i lokacije na kojima građani mogu da podrže Saičićevu kandidaturu

Studentska lista objavila je danas da je počela prikupljanje potpisa građana koji podržavaju kandidaturu akademika Radomira Saičića za predstojeće predsedničke izbore zakazane za 27. decembar.

Potpisi se prikupljaju širom Srbije, a u većini mesta počinje između devet i 10 časova, pa traje do popodnevnih časova, objavljeno je na stranici studenti.org.rs.

Na istoj veb stranici građani mogu da pronađu svoj grad, lokaciju i vreme kada mogu da potpišu podršku kandidaturi Saičića.

Akademik Radomir N. Saičić je studentski kandidat za predsednika Republike Srbije, a njegovu kandidaturu predlaže grupa građana “Studenti ponovo pobeđuju!”.

– Potpis nije glas na izborima. Njime podržavate kandidaturu Radomira N. Saičića i omogućavate da se nađe na glasačkom listiću. To vas ni na koji način ne obavezuje da na dan izbora glasate za njega. Kada stanete iza paravana, vaš glas je samo vaš – navode iz Studentske liste.

Studentska lista počela sa prikupljanjem potpisa: Objavljene i lokacije na kojima građani mogu da podrže Saičićevu kandidaturu

Za davanje potpisa potrebno je da građani sa sobom imaju važeći dokument sa fotografijom.

Neke od lokacija gde građani mogu dati svoj potpis u Beogradu su Simina 15, Primorska 22, Dunavska 2đ, Bulevar kralja Aleksandra 17, Zahumska 25, Bulevar Arsenija Čarnojevića 53, Dubrovačka 3…

U Novom Sadu u Dunavskoj 12, Maksima Gorkog 16, Bulevaru oslobođenja 66a, Žitnom trgu 5; u Nišu Pantelejska 41, Cara Dušana 176, Generala Milojka Lešjanina 87, Univerzitetskom trgu 5.

Građani potpise mogu dati u Aranđelovcu, Valjevu, Vranju, Zaječaru, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kraljevu, Novom Pazaru, Požarevcu, Požegi, Priboju, Smederevu, Sremskoj Mitrovici, Subotici, Užicu, Šapcu…

Studentska lista počela sa prikupljanjem potpisa: Objavljene i lokacije na kojima građani mogu da podrže Saičićevu kandidaturu

Za podnošenje kandidature potrebno je prikupiti 10.000 potpisa podrške, a kandidatura se RIK-u može podneti najkasnije do 6. decembra u ponoć.