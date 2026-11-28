Svi jedva čekaju “Isceljenje”: Sutra dokumentarac Kejt Midlton, očekuje se rekordna gledanost

Novi dokumentarni film “Heal” (Isceljenje), u kojem britanska princeza od Velsa Kejt Midlton na ličan i emotivan način govori o svom iskustvu lečenja od raka

Ispovest suočavanja sa smrtnošću biće prikazan u nedelju, 29. novembra, na kanalu BBC One.

Tridesetominutno ostvarenje, koje je koncipirano više kao lični video-dnevnik nego kao klasičan dokumentarac, prati princezin poduhvat “Izazov tri vrha”.

Ona se jedan dan popela na najviše vrhove Engleske, Velsa i Škotske, preneo je danas BBC.

Na privatnoj projekciji filma ona je rekla da ostvarenje odražava strah, teskobu i neizvesnost koje dele stotine hiljada ljudi kada saznaju da boluju od raka.

Svi jedva čekaju “Isceljenje”: Sutra dokumentarac Kejt Midlton, očekuje se rekordna gledanost

Po njenim rečima, bolest menja čoveka fizički, ali i psihički.

Tokom uspona kamere beleže i njene razgovore sa drugim planinarima, kao i dirljiv trenutak kada na vrhu jedne planine dobija glasovne poruke od svoje dece.

Film prikazuje i njene posete bolničkim odeljenjima i razgovore sa drugim obolelima o njihovim nadama i strahovima, ali detalji njenog lečenja nisu otkriveni.

Svi jedva čekaju “Isceljenje”: Sutra dokumentarac Kejt Midlton, očekuje se rekordna gledanost

Dokumentarac otvara i šira pitanja o podršci oporavku, lečenju i izazovima sa kojima se suočavaju pacijenti u britanskom zdravstvenom sistemu, navodi BBC.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.