Uključeno 224 dobrovoljca: Počelo testiranje vakcine protiv ebole u Ugandi

Prvo kliničko ispitivanje eksperimentalne mRNK vakcine protiv ebole počelo je danas u Ugandi.

Informaciju je saopštio Državni Institut za istraživanje virusa (UVRI).

Prvi put se ispituju bezbednost i imunološki odgovor kod dece uzrasta od godinu dana i starije

Planirani je uključivanje 224 dobrovoljca.

Izvršni direktor Koalicije za inovacije u spremnosti za epidemije (CEPI) Ričard Hačet, koja sufinansira razvoj vakcine, istakao je da su deca među najteže pogođenim grupama tokom izbijanja ebole.

Najavljeno je da će od ponedeljka u Demokratskoj Republici Kongo početi testiranje vakcine ChAdOx1, koju su razvili Univerzitet u Oksfordu i indijski Institut Serum.

Uključeno 224 dobrovoljca: Počelo testiranje vakcine protiv ebole u Ugandi

Alijansa za vakcine Gavi već je prošle nedelje potpisala ugovor sa Institutom Serum o nabavci 1,5 miliona doza vakcine ChAdOx1, uz plan da stotine hiljada doza budu spremne za upotrebu ako ispitivanja budu uspešna i dobiju zeleno svetlo Svetske zdravstvene organizacije i vlasti u DRK.

Direktor za globalnu zdravstvenu bezbednost u organizaciji Gavi Emanuele Kapobjanko kazao je da se nada da će ispitivanja biti okončana početkom 2027. godine, što bi uz unapred sklopljeni ugovor moglo da ubrza raspodelu vakcina za nekoliko meseci.

Uključeno 224 dobrovoljca: Počelo testiranje vakcine protiv ebole u Ugandi

Prema podacima vlade DRK, od izbijanja epidemije ebole sredinom maja, potvrđen je najmanje 12.021 slučaj infekcije, dok je preminulo 5.904 ljudi.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.