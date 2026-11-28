Na snazi crveno upozoranje: Poplave i odroni na zapadu Grčke, najavljeni olujni vetrovi i sneg

Grčku je zahvatio snažan talas nevremena praćen obilnim kišama, olujnim vetrovima i najavljenim snegom, dok su najteže pogođene oblasti na zapadu zemlje, saopštila je danas Nacionalna meteorološka služba (EMY).

Na snazi je crveno upozorenje za Jonska ostrva, Epir i zapadnu kontinentalnu Grčku, dok je narandžasto upozorenje izdato za zapadni Peloponez, a od večeras i za delove Centralne Makedonije i istočne Tesalije.

Na snazi crveno upozoranje: Poplave i odroni na zapadu Grčke, najavljeni olujni vetrovi i sneg

Olujne padavine već su izazvale poplave, odrone i probleme na putevima u Tesprotiji, na južnom Krfu i u oblasti Mesolongija, gde je izdato upozorenje građanima da ograniče kretanje, dok je na južnom Krfu izmereno više od 190 milimetara kiše.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.