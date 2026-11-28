Odlaze u istoriju: Karte za pariski metro se ukidaju posle 126 godina

Čuvene kartonske karte za javni prevoz u Parizu biće ukinute 15. decembra nakon 126 godina, a putnici će ubuduće koristiti elektronske kartice.

Korisnici javnog prevoza će imati rok do 14. januara naredne godine da na šalterima zamene svoje preostale važeće kartonske karte, piše list “Figaro”.

Gradski zvaničnici navode da je prelazak na kartice “Navigo” deo šire modernizacije pariskog javnog prevoza u korak sa savremenim standardima.

Kartonska karta pratila je generacije stanovnika pariske regije i turista još od otvaranja metroa 1900. godine.

Tokom više od jednog veka menjala je boje, od braon i žute do zelene, ljubičaste i bele, a 1973. godine dobila je i magnetnu traku.

Za mnoge korisnike predstavljala je više od obične vozne karte i postala je deo svakodnevnih uspomena i gradske kulture.

Odlaze u istoriju: Karte za pariski metro se ukidaju posle 126 godina

Kolekcionari voznih karata posebno cene stare primerke čija boja i natpisi otkrivaju duh vremena.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.