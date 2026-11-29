SRAMOTA! Nemaju agregat za struju, a platili Naomi Kembel 500.000 maraka! Elek napravio ličnu promociju o trošku građana, gosti mu bili članovi stranke jer niko nije želeo da kupi kartu! (VIDEO)

Dolazak Naomi Kembel na Jahorinu trebalo je da bude jedan od najglamuroznijih događaja otvaranja zimske sezone, ali je veče dobilo potpuno drugačiji tok kada je usred nastupa svetske zvezde nestala struja.

Naomi je za di-džej pult stala oko ponoći, a dok je puštala muziku pred okupljenom publikom, program je iznenada prekinut. Muzika je stala, prostor je ostao bez uobičajenog osvetljenja, a organizatori su reagovali tako što su upalili sveće dok problem nije otklonjen.

Snimci neobične scene ubrzo su počeli da kruže internetom, a uz pitanje kako je moguće da organizatori nemaju ni agregat, otvorila se i tema troškova čitave manifestacije. Posebno su se pojavile spekulacije o tome koliko je plaćen dolazak Naomi Kembel. Pojedini korisnici društvene mreže Instagram pominju cifru od čak 500.000 konvertibilnih maraka.

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Predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek ranije je poručio da dolazak Naomi Kembel ima veću vidljivost od bilo koje reklame i da njen nastup Jahorinu pozicionira kao svetsku destinaciju. Upravo zbog takvih najava prizor u kojem usred njenog nastupa nestaje struja izazvao je dodatne reakcije i pitanja o organizaciji večeri.

Da stvar bude gora, Elek je, prema tvrdnjama korisnika, napravio ličnu promociju o trošku građana, a gosti su mu bili članovi političke stranke jer je malo ko želeo da kupi kartu.

SRAMOTA! Nemaju agregat za struju, a platili Naomi Kembel 500.000 maraka! Elek napravio ličnu promociju o trošku građana, gosti mu bili članovi stranke jer niko nije želeo da kupi kartu! (VIDEO)

Naomi je nakon incidenta nastavila nastup, ali će se, pored njenog dolaska na Jahorinu, očigledno pamtiti i scena koju organizatori sigurno nisu planirali – svetska zvezda za di-džej pultom, muzika koja odjednom staje i sveće koje se pale usred programa.

Zaječaronline/Hypetv.rs/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.