Vandredni parlamentarni izbori u Španiji: Birališta otvorena, ankete ukazuju da Pedro Sančez ostaje bez mandata

U Španiji su jutros otvorena birališta na vanrednim parlamentarnim izborima.

Više od 100.000 pripadnika Nacionalne policije i Civilne garde obezbeđivaće bezbednost na 22.493 biračka mesta.

Pravo glasa ima više od 38,5 miliona birača koji će birati se svih 350 poslanika donjeg doma parlamenta.

Glasa se putem zatvorenih stranačkih lista, kao i 208 od 266 članova Senata.

Premijera bira isključivo donji dom, a preostale senatore imenuju regionalni parlamenti.

Vandredni parlamentarni izbori u Španiji: Birališta otvorena, ankete ukazuju da Pedro Sančez ostaje bez mandata

Novi saziv donjeg doma sastaće se 23. decembra kako bi izabrao predsednika parlamenta, a španski kralj Felipe će zatim predložiti kandidata za premijera, što je obično lider stranke koja je osvojila najviše glasova.

Da bi bio izabran, kandidat mora da obezbedi apsolutnu većinu, odnosno najmanje 176 glasova, ili prostu većinu u drugom krugu glasanja.

Pregovori o vladajućoj koaliciji nemaju rok, ali nova vlada mora da bude formirana u roku od dva meseca od tog glasanja kako bi se izbegli novi izbori.

Iako su redovni izbori bili predviđeni tek za leto sledeće godine, španski socijalistički premijer Pedro Sančez raspisao je izbore nakon što su konzervativna Narodna stranka (PP), krajnje desničarski Voks i desničarska katalonska separatistička stranka “Zajedno za Kataloniju” (Žunts) odbacile hitne zakonske mere koje je njegova vlada predložila radi rešavanja stambene krize u zemlji.

Vandredni parlamentarni izbori u Španiji: Birališta otvorena, ankete ukazuju da Pedro Sančez ostaje bez mandata

Ankete javnog mnjenja uoči izbora ukazuju na to da socijalistički premijer Pedro Sančez neće uspeti da produži svoj osmogodišnji mandat, dok se očekuje da će najviše glasova osvojiti konzervativna Narodna partija (PP) Alberta Nunjeza Feihoa, koja bi vladu mogla da formira uz podršku krajnje desničarske stranke Voks.

Pedro Sančez, koji je jedan od poslednjih levičarskih lidera u Evropi, raspisao je izbore nakon što je parlament 2. oktobra odbacio njegove uredbe koje su bile osmišljene da ublaže rastuće nezadovoljstvo zbog povećanja cena zakupnina i prisilnih iseljavanja.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.