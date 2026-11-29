Vučić: SNS u četvrtak donosi odluku o predseničkim izborima

Šef poslaničke grupe “Srbija pobeđuje” Aleksandar Vučić najavio je za četvrtak sednicu Glavnog odbora te stranke.

Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) će na sednici doneti odluku da li će učestvovati na predstojećim predsedničkim izborima.

Predsednički izbori zakazani su za 27. decembar.

– Pripremamo skupštinu stranke, pre skupštine stranke, važna vest – u četvrtak ćemo održati sednicu Glavnog odbora, gde ćemo doneti odluku o učešću ili neučešću na predsedničkim izborima – rekao je Vučić na konferenciji za medije u sedištu stranke.

On je dodao da će 13. decembra biti doneta odluka o tome da li će SNS podržati nekog kandidata ukoliko ne bude imala svog.

Vučić: SNS u četvrtak donosi odluku o predseničkim izborima

– Naravno, ljudi imaju različite ideje; ljudi glasajte za ovoga, podržite ovoga, podržite onoga, pobediće ovaj, pobediće onaj, i to slušamo svaki dan. Mi smo demokratska politička stranka, donećemo odluku, i tu odluku koju donesemo, mi ćemo je poštovati – rekao je Vučić.

Dodao je da postoje tri opcije SNS-a kada su predstojeći izbori u pitanju.

Prema njegovim rečina, od izborne noći do danas je ta stranka “dala sve od sebe”.

Misleći na to da se u Srbiji sačuva mir, stabilnost, te su priznali i izborni poraz.

– I ono što želim da kažem svim ljudima koji meni, svima, šalju poruke i koji se danas raduju problemima sa kojima se zemlja suočava: to nije i nikada neće biti politika naše stranke. Mi ćemo da se radujemo uspesima Srbije, na svakom polju i na svakom koraku – rekao je Vučić i dodao:

Vučić: SNS u četvrtak donosi odluku o predseničkim izborima

Nećemo da se takmičimo sa našim političkim protivnicima da budemo manje loši, već ćemo sebe da menjamo da bismo bili bolji. Takođe, u svakom trenutku, sve što je dobro za našu zemlju, ne moramo da glasamo, opozicija smo, ali uvek ćemo reći: ovo je dobra stvar, takve stvari podržavamo.

Dodao je da će SNS podržati sve što je dobro i na evropskom putu Srbije.

– Sve što je u interesu građana Srbije, u svakom trenutku, bili smo i bićemo spremni da podržimo – rekao je Vučić.

Vučić: SNS u četvrtak donosi odluku o predseničkim izborima

On je upozorio predstavnike buduće vlasti “da se bave onim što im je posao”, “a ne da se bave lovom na veštice”.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.