Redovi širom Srbije: Ovog vikenda je u toku prikupljanje potpisa podrške kandidaturi akademika Radomira Saičića za predsednika Srbije

Prikupljanje potpisa podrške predsedničkoj kandidaturi akademika Radomira Saičića danas je širom Srbije formiralo duge redove građana, uprkos hladnom novembarskom jutru i temperaturama blizu nule.

Redovi su zabeleženi i u Zrenjaninu, Beogradu, Nišu Novom Sadu, ali i širom Srbije, a potpisivanje traje na desetinama lokacija.

U Zrenjaninu je u Zmaj Jovinoj ulici od ranih jutarnjih sati formirana duga kolona. Ni hladnoća nije sprečila Zrenjanince da dođu i potpišu podršku kandidatu Studentskog pokreta.

U Beogradu su na više lokacija građani od ranog jutra stajali u redovima; na Starom gradu desetine ljudi čekalo je unutar i ispred kancelarija javnih beležnika.

U Nišu je prikupljanje počelo od 10 časova, ali su desetine građana stale u red i pre toga – u kafiću Ban i na lokacijama Cara Dušana 17b, Generala Milojka Lešjanina 87 i Pantelejska 41.

Redovi širom Srbije: Ovog vikenda je u toku prikupljanje potpisa podrške kandidaturi akademika Radomira Saičića za predsednika Srbije

U Novom Sadu redovi su posebno vidljivi u Dunavskoj ulici, jednoj od četiri tačke (Dunavska 12, Maksima Gorkog 16, Bulevar oslobođenja 66a i Žitni trg 5).

Studentski pokret i grupa građana „Studenti ponovo pobeđuju“ organizovali su akciju na oko 75 lokacija širom zemlje (spisak se ažurira na studenti.org.rs).

U većini mesta potpisivanje traje od 9 ili 10 do popodnevnih časova.

Za potpis je potreban važeći dokument sa fotografijom. Za formalnu predaju kandidature RIK-u potrebno je najmanje 10.000 overenih potpisa, a rok je 6. decembar.

Radomir Saičić, profesor Hemijskog fakulteta i član SANU, kandidat je Studentske liste na izborima 27. decembra.

On je poručio da je spreman da preuzme odgovornost i da želi da vrati dostojanstvo funkciji predsednika. Organizatori ističu da potpis ne obavezuje na glasanje za kandidata.

Redovi širom Srbije: Ovog vikenda je u toku prikupljanje potpisa podrške kandidaturi akademika Radomira Saičića za predsednika Srbije

Redovi koji su se pojavili već prvog dana, od Banata preko Beograda i Šumadije do juga Srbije, pokazuju da interesovanje nije ograničeno samo na velike centre. Akcija se nastavlja tokom dana i vikenda.

Zaječaronline/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.