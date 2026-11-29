Milan Antonijević, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, oglasio se nakon što mu je jutros pozlilo u emisiji uživo na televiziji Prva.

– Dobro sam, samo blackout (pomračenje), bila Hitna pomoć, hvala što brinete – rekao je Milan Antonijević za “Alo”.

Podsećamo, nemila scena dogodila se tokom Jutarnjeg programa Prve televizije, gde je, Milanu Antonijeviću iznenada pozlilo.

Gostujući na TV Prva, Antonijević je učestvovao u razgovoru i odgovarao na pitanja voditelja kada se u programu videlo da mu je sve lošije i lošije.

U emisiji je govorio je o temama iz svoje nadležnosti, kao i predsedničkim izborima.

Kako se moglo videti uživo u programu, Antonijeviću je odjednom pozlilo, a program je odmah prekinut.

– Hitna pomoć je na putu, stiže svakog trenutka. Gospodinu Antonijević će biti dobro, sada je bolje – rekli su potom u programu.

Zaječaronline/Alo/Blic/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.