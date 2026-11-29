Najveća balkanska zvezda Aca Lukas javno se obratio svojoj vernoj publici u Makedoniji i otkrio da ne želi da nastupi u Skoplju 11. decembra ukoliko organizator koncerta bude Kristijan Stefanovski ili, kako je naveo, bilo koja firma povezana sa njim.

Lukas ističe da svoju publiku neizmerno voli i da godinama uživa da nastupa pred njima, ali da preko određenih stvari ne može da pređe.

– Dragi moji Makedonci, vi svi znate koliko vas ja volim i koliko uživam da zajedno pevamo i da gostujem u svakom gradu u Makedoniji. Ovaj čovek sa slike se zove Kristijan Stefanovski i vlasnik je (ili se tako predstavlja) firme za organizaciju koncerata pod nazivom Pragma, a nekada je bio Plan A, Plan B, Plan C…. I tako još mnogo planova, ali to je njegova stvar. Moja lična stvar je da ja ne želim da radim sa ovim čovekom jer je on u „poslovnim varijantama“ sa onima koji su naredili pokušaj moje likvidacije ove godine posle nastupa na Jahorini – počeo je Lukas.

U svojoj objavi pomenuo je i Nedeljka Eleka, navodeći da ga smatra glavnim nalogodavcem tog događaja. Aca Luka je potom jasno poručio da ne želi nikakav poslovni kontakt sa ljudima koje povezuje sa tim slučajem.

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– Glavni naredbodavac za to je bio Nedeljko Elek koji još uvek nije uhapšen niti od državnih organa u BIH, a nije ni u Srbiji. On sedi pored ove glumice Naomi sa druge strane od Kristijana. Ja sa tim banditima ne želim da imam nikakve veze. Obavestio sam svoju matičnu Hype produkciju da neću nastupiti u areni Boris Trajkovski u Skoplju 11.12. ove godine ukoliko organizator bude Kristijan Stefanovski ili bilo koja njegova firma od Pragme do Planova – napisao je.

Lukas je dodao da očekuje da će Hype produkcija na čelu sa direktorom i vlasnikom Sašom Mirkovićem pronaći način da ispoštuje njegov zahtev, ali i publiku u Makedoniji koja želi da ga vidi i čuje. U završnici poruke otišao je i korak dalje, pa poručio da bi za svoje fanove nastupio i potpuno besplatno.

– Sada je potez na mom producentu i bratu Saši Mirkoviću da odluči šta će i kako će da uradi oko ove, za mene neprijatne, situacije ali sa druge strane i ljudske priče. Nadam se da me razumete i siguran sam da će gospodin Mirković i Hype naći način da ispoštuju moj zahtev, a takođe i vas koji ste želeli da me čujete i vidite. Mogu da pevam i pored arene besplatno za sve Makedonce, mogu da pevam i pet arena besplatno za sve koji žele da dođu, ali neću sigurno raditi, niti imati posla sa poslovnim partnerima čoveka ili ljudi koji su hteli da me likvidiraju – zaključio je Aca Lukas.

Zaječaronline/Hypetv

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.