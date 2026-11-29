Radomir Saičić stigao u Braće Jerković: “Dirnut sam ovolikim brojem ljudi, svi se trude da učine šta mogu”

Akademik Radomir Saičić, kandidat studentskog pokreta na predsedničkim izborima, posetio je danas lokaciju u beogradskom naselju Braća Jerković na kojoj se prikupljaju potpisi podrške za njegovu kandidaturu. Zahvalio se građanima i poručio da bez njihove podrške ništa ne bi bilo moguće.

Saičić je za medije rekao da je dirnut što je toliko ljudi u nedelju odlučilo da podrži njegovu kandidaturu, dodavši da to pokazuje da se svi trude da učine ono što mogu kako bi zemlja bila bolja.

– Prvi deo kroz parlamentarne izbore smo završili, drugi deo su predsednički i onda ono najvažnije tek dolazi – da se institucije, koje će ponovo biti narodne, iskoriste na najbolji način, da se zemlja izgrađuje, obnovi i da nastavi da bude bolje – izjavio je Saičić dok se pozdravljao sa građanima koji su stajali u redu.

Istakao je da je zahvalan svim ljudima koji daju podršku i da studentsko-narodni pokret daje rezultate

– Vidi se taj entuzijazam, ta ljubav i podrška i drago mi je da je tako. Dirnut sam zaista – rekao je, a građani su ga dočekali aplauzom.

Radomir Saičić stigao u Braće Jerković: “Dirnut sam ovolikim brojem ljudi, svi se trude da učine šta mogu”

Prikupljanje potpisa podrške za Saičićevu kandidaturu počelo je danas širom Srbije. Za predaju kandidature Republičkoj izbornoj komisiji potrebno je najmanje 10.000 overenih potpisa, a krajnji rok je 6. decembar u ponoć. Predsednički izbori zakazani su za 27. decembar.

Zaječaronline/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.