VUČIĆ U ZAJEČARU OBEĆAO PREKO 60 MILIONA EVRA ZA ZDRAVSTVO: NOVI DOM ZDRAVLJA I PORODILIŠTE SLEDEĆE GODINE!

VUČIĆ U ZAJEČARU OBEĆAO PREKO 60 MILIONA EVRA ZA ZDRAVSTVO:

Nosilac liste „Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je na skupu u hali „Kraljevica“ u Zaječaru da će u narednom periodu biti izdvojeno više od 60 miliona evra za izgradnju novog doma zdravlja i ginekološko-porodilišnog odeljenja zaječarske bolnice.

Najavio je da bi radovi na ovim projektima trebalo da počnu najkasnije naredne godine, a da bi mogli da budu završeni u roku od dve godine. Vučić je rekao da je sa svojim timom pripremio novi program za istok Srbije, priznajući da prethodno nisu ispunjena sva obećanja.

„Mislim da smo dosta uradili, a sa druge strane nismo dovoljno. I sam sam kriv zbog toga što neka obećanja nisu ispunjena“, rekao je Vučić.

Najavio je i izgradnju srednjoškolskog centra u Zaječaru, koji bi obuhvatio četiri ili pet škola, a za koji je potrebno više od 30 miliona evra.

„Taj novac ćemo naći, jer sam rekao da će za zdravstvo, naše škole i vrtiće biti dovoljno novca. Sve ćemo morati da rešimo u naredne četiri godine, ne duže od toga, na nivou cele Srbije“, poručio je Vučić.

Dodao je da su obrazovanje dece i obezbeđivanje što boljih uslova za njihovo školovanje među prioritetima za budućnost Zaječara. Na skupu je poručio i da su pojedini akteri iz inostranstva i njihovi saradnici u zemlji pokušali da sruše državu, a ne samo njega, i da nikome neće biti dozvoljeno da prekraja izbornu volju građana.

Izvor: Euronews