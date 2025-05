Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je stigao u Grljan zajedno sa Vladimirom Videnovićem kandidatom za gradonačelnika Zaječara sa liste „Ne damo Srbiju –Aleksandar Vučić“. Pozdravljeni su gromoglasnim aplauzom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Grljanu je govorio o svom zadovoljstvu zbog velikog broja okupljenih ljudi, istakavši da je došao da oseti puls građana i čuje njihove potrebe. Naglasio je da je svestan brojnih problema, poput puteva do Vratarnice, potrebe za novom školskom salom i kanalizacijom, te najavio konkretne investicije, uključujući fabriku sa oko 400 novih radnih mesta u Zaječaru. Pozvao je građane da izađu na izbore 8. juna i glasaju za budućnost i stabilnost, obećavajući povećanje minimalca i penzija.

“Ja sam u mnogim šatorima bio ali ovoliki broj ljudi nisam video”, rekao je predsednik Srbije.

“Dragi prijatelji, mnogo sam srećan što sam u Zaječaru, u Grljanu sam iz mnogo razloga. Svaki put kada idem među ljude dobijam posebniu snagu i energiju. Došao sam da osetim puls ljudi. Uvek tačno vidim šta tačno nedostaje. Mnogo problema ima svuda. Važno je da ljude čujemo i slušamo. Rekli ste da su vam potrebni putevi do Vratarnice. Da se sruši stari deo škole i da se izgradi sala za decu da se bave sportom. Za kanalizaciju smo odobrili projekat. U Boru je prosečna plata preko 1000 evra, u Zaječaru je mnogo manja. Bog mi je svedok da sam hteo da dogovorim da investitor dođe u Zaječar. Lično sam doneo odluku ne pitajući nikoga. Ovde ćemo da gradimo fabriku za određene komponetne sa Jugoimportom , najavio da će zaječarski pogon imati oko 400 zaposlenih.

“Oni će u Zaječaru da naprave jedan pogon. Ukupno će biti oko 400 zaposlenih, to je značajno za Zaječar, za 400 porodica”, rekao je Vučić u Grljanu okupljenim građanima.

VUČIĆ U GRLJANU NAJAVIO FABRIKU SA 400 NOVIH RADNIH MESTA I INVESTICIJE ZA ZAJEČAR

“Nema sela u zaječarskoj opštini gde nisu mladi ljudi otišli zbog posla. I kada smo stadion počeli da gradimo, ljudi su govorili da je to laž. Ja pozivam sve ljude iz Zaječara da 8.juna izađu na izbore i da glasaju pos vojoj savesti. Kada kažemo da će minimalac povećan, i povećanje penzija, ljudi znaju da će tako i biti. Ljudi znaju da je to istina. Glasajte za budućnost, za one koji neće ugroziti našu budućnost, naše dece”, rekao je predsednik Srbije.

