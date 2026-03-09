VUČIČ U CRVENKI: “To je ono što ljude obično najviše zanima, imamo veće rezerve…”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da sigurnih rezervi dizela i benzina ima za 90 dana, kao i rezervi kerozina za 35 dana i dodao da je sinoć pozvao premijera Đuru Macuta kako bi ga zamolio da Vlada Srbije donese hitnu odluku o zabrani izvoza naftnih derivata.

“Sinoć sam u 23.20 pozvao predsednika vlade i zamolio ga da danas donesu odluku o zabrani izvoza. Nisam gledao vesti ceo dan iz regiona i onda kada sam video da su nestašice na pojedinim pumpama i da prelaze iz Austrije u Sloveniju do Crne Gore, ne mislim da je nešto strašno, ali ipak se nešto događa, rekao sam samo da zabranimo interventni izvoz nafte i naftnih derivata”, kazao je Vučić u Crvenki tokom obilaska kompanije “Sigma”.

Vučić je, odgovarajući na pitanje da prokomentariše odluku Vlade Srbije o zabrani izvoza naftnih derivata, kazao da po tom pitanju ima bolje vesti od onih koje je već saopštio na prezentaciji programa “Srbija 2030-2035”.

“Imamo veće rezerve, ja sam računao ono što stoji u našim skladištima, to su naše strateške i dugoročne rezerve nafte i naftnih derivata. Imamo i ono što rafinerija dobija preko Omišlja, dakle preko JANAF-a, a imamo i ono što se već nalazi u rafineriji”, kazao je Vučić.

Kako je rekao, prema tome Srbija ima za 90 dana sigurne rezerve i dizela i benzina.

“To je ono što ljude obično najviše zanima. Imamo nešto manje, za nekih 35 dana, kerozina, ali to je bez vojnih rezervi. Imamo značajne rezerve avionskog goriva u vojsci i imamo još 25 miliona tona dizela u vojsci koji uopšte ne računamo”, naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, cilj je da se vojne rezerve nikada ne pipnu i da uvek budu spremne.

“Gledamo da sačuvamo stabilnost i posebno stabilnost cena. Mi smo na nafti kao država najviše zarađivali, jer smo gledali da hleb bude najjeftiniji u Evropi, gledali smo da drugi proizvodi budu najjeftiniji da struja ne bude preskupa iako nije ni tako jeftina, ali nije ni skupa u poređenju sa drugima i na nafti smo zarađivali i sada se dogodi da će za 15 dana svi da imaju cenu dizela i benzina ili istu ili veću nego mi, a uvek su imali manju. Ali, i time pomažemo građanima Srbije i to ćemo da uradimo”, poručio je Vučić.

Zajecaronline/Tanjug

