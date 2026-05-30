Vučić sutra na velikom obeležavanju Dana policije: U Palati Srbija biće održana svečana akademija
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, koja će biti održana u Palati Srbija.
Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, svečana akademija počeće u 11 časova.
Obeležavanje Dana MUP-a i Dana policije jedan je od najvažnijih datuma za pripadnike srpske policije i bezbednosnih struktura, a svake godine centralnoj ceremoniji prisustvuju najviši
Dan policije obeležava se u znak sećanja na događaje iz 1862. godine, kada je srpska Žandarmerija odigrala ključnu ulogu tokom sukoba kod beogradske Čukur česme, ali i tokom turskog bombardovanja Beograda koje je usledilo narednog dana.
Ti događaji ostali su upamćeni kao jedan od važnih trenutaka u borbi Srbije za jačanje državnosti i bezbednosnih institucija.
Očekuje se da će tokom akademije biti istaknuta uloga policije u očuvanju bezbednosti države, borbi protiv kriminala i zaštiti građana, kao i značaj modernizacije i jačanja kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova.
Svečanosti u Palati Srbija tradicionalno prisustvuju predstavnici državnog vrha, pripadnici policije, vojske i brojni gosti iz javnog života.
Zajerčaronline/Tanjug/I.R.
