Novi šok na Rolan Garosu! Anonimus izbacio favorita!
Pariz je dobio još jedan teniski triler koji će se prepričavati i novo veliko iznenađenje na Rolan Garosu. Američki teniser Zakari Svajda priredio je senzaciju i eliminisao favorizovanog Argentinca Fransiska Cerundola u meču punom preokreta, tenzije i drame koja je trajala do samog kraja.
U okršaju 3. kola Serundolo, 26. nosilac turnira, ušao je kao apsolutni favorit, ali je Svajda (ATP 85) pokazao da ranking u ovakvim mečevima često gubi svaki značaj.
Meč je bio prava klackalica – serije brejkova, padovi koncentracije i konstantna borba za svaki poen. Serundolo je imao svoje trenutke, ali nije uspevao da prelomi duel u svoju korist, dok je Svajda u ključnim trenucima ostao smiren i hladan kao da igra najvažniji meč karijere.
Novi šok na Rolan Garosu! Anonimus izbacio favorita!
Amerikanac je iznenadio rivala i poveo sa 2:0. Usledio je veliki preokret pošto je Serundolu uspeo da podigne nivo igre i izjednčai na 2:2.
Odlučujući set doneo je potpunu dramu – rezultat se lomio gem za gem, a u završnici je Svajda iskoristio pad koncentracije Argentinca i došao do ogromne pobede.
Zajerčaronline/Tanjug/I.R.
ZAJEČARONLINE je vaš pouzdani izvor za najnovije vesti iz Srbije i regiona, uz aktuelne informacije iz svih oblasti života.
Predstavlja vaš prozor u svet informacija, donoseći vam brze, tačne i proverene vesti u svakom trenutku.
Sve vesti iz Hronike, Društva, Politike, Sporta i ostalih oblasti na jednom su mestu, proverene, tačne i dostupne u svakom trenutku.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar