Novi šok na Rolan Garosu! Anonimus izbacio favorita!

Pariz je dobio još jedan teniski triler koji će se prepričavati i novo veliko iznenađenje na Rolan Garosu. Američki teniser Zakari Svajda priredio je senzaciju i eliminisao favorizovanog Argentinca Fransiska Cerundola u meču punom preokreta, tenzije i drame koja je trajala do samog kraja.

U okršaju 3. kola Serundolo, 26. nosilac turnira, ušao je kao apsolutni favorit, ali je Svajda (ATP 85) pokazao da ranking u ovakvim mečevima često gubi svaki značaj.

Meč je bio prava klackalica – serije brejkova, padovi koncentracije i konstantna borba za svaki poen. Serundolo je imao svoje trenutke, ali nije uspevao da prelomi duel u svoju korist, dok je Svajda u ključnim trenucima ostao smiren i hladan kao da igra najvažniji meč karijere.

Amerikanac je iznenadio rivala i poveo sa 2:0. Usledio je veliki preokret pošto je Serundolu uspeo da podigne nivo igre i izjednčai na 2:2.

Odlučujući set doneo je potpunu dramu – rezultat se lomio gem za gem, a u završnici je Svajda iskoristio pad koncentracije Argentinca i došao do ogromne pobede.

Zajerčaronline/Tanjug/I.R.

