Dobrić najavio promene u Zvezdi: Kapiten crveno-belih bez zadrške posle neuspešne sezone

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su šokantan poraz na završnom turniru Superlige Srbije u Nišu. Crveno-beli su u polufinalu izgubili od Spartaka pogotkom u poslednjim sekundama meča i tako na neslavan način završili ovu sezonu.

Nadali su se navijači velikim stvarima u ovoj takmičarskoj godini. Tim je dobro gurao u Evroligi, ali je u drugom delu sezone doživeo veliki pad i učešće u elitnom takmičenju je okončao u plej-inu porazom od Barselone. Zatim je usledila bolna eliminacija od Partizana u polufinalu ABA lige sa 2:0 u seriji, a onda i debakl u Nišu.

Posle meča je kapiten Zvezde Ognjen Dobrić govorio o neuspesima koji su obeležili godinu crveno-belih i najavio promene.

– Šta da se radi, ekipa Spartaka je zasluženo pobedila. Momci su ušli jako u meč, motivisano i koncentrisano, svaka im čast. Kad god igramo protiv njih nezgodno je, pogotovo u ovakvim utakmicama gde mi imamo manje stranaca i moramo drugačije da se pripremimo – rekao je Dobrić, prenosi Mozzart Sport.

Kapiten crveno-belih nije pokušavao da traži alibije. Naprotiv, njegov rezime sezone bio je brutalan i iskren.

– Fenomenalna utakmica, od prve do poslednje sekunde. Znali su šta rade, želim im sreću u finalu. Što se nas tiče završena je još jedna sezona na loš način, nažalost, ali šta je tu je. Nekako, odavno nije išlo pravim tokom i ovo je kraj koji je morao da se desi. Nadam se da će nova sezona biti drugačija – poručio je Dobrić.

Najavio je promene

– Očekuje nas leto, imamo nekoliko meseci do priprema, verovatno će biti velikih promena u igračkom i trenerskom kadru, još ne znamo ništa. Videćemo sve, ne znam ništa više od vas trenutno.

Na kraju, Dobrić nije krio koliko ga bole rezultati iz poslednjih nedelja.

– Nije lepo i prijatno, poslednjih mesec-dva smo imali neke teške poraze. Sezona se završava onako kakva je i bila na kraju. Da se ne pojavljam…

Zajerčaronline/Alo/I.R.

