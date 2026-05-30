Vučić u Orlovatu: Obećavam da ćemo u narednim mesecima rekonstruisati i ovu i mnoge druge železničke stanice (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić 20. aprila ove godine je, na otvaranju mosta u Tomaševcu, obećao jednom građaninu da će uskoro da poseti Orlovat, što je danas i učinio.
– Divno je bilo u Kini i mnogo važnog posla smo za Srbiju obavili, ali uvek najviše volim da razgovaram sa našim ljudima i da saznajem nove stvari. Bio sam u pekari u Crepaji i kad izračunam dva bureka – 410 dinara, bolje razumem koliko još problema imamo sa boljim životnim standardom nego kad govorimo o stopama rasta, BDP-u – rekao je Vučić u obraćanju na Instagramu i dodao:
– Obećao sam pre mesec dana ljudima da ću ovde da dođem u Orlovat, da ću da vidim stanicu jer su se žalili kako izgleda. S pravom su se žalili da ovo ja mislim od ’50-e godine nije obnavljano.
Videli smo Davidovića koji radi ovde u Železnicama, koji vodi računa o vozovima, kazao je predsednik.
– U svakom slučaju, moraćemo mnogo više pažnje da posvetimo običnom svetu, običnom narodu, da razgovaramo sa njima i sa tih velikih visina da se spustimo na zemlju i da bolje razumemo naše ljude – rekao je Vučić.
– Poslušao sam jednog domaćina sa skupa koji sam održao prilikom otvaranja mosta Tomaševac – Orlovat. Zamolio me je da dođem i vidim kako izgleda lokalna železnička stanica u Orlovatu. Mesec dana kasnije ispunio sam obećanje. Pošto sam sve video, sada obećavam da ćemo u narednim mesecima rekonstruisati i ovu i mnoge druge železnicke stanice. Dela uvek govore više od reči! – napisao je predsednik u opisu snimka.
Zajerčaronline/Alo/I.R.
