“Kruna moje karijere”: Predsednik Vučić podelio moćan snimak i sumirao posetu Kini (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama. Tom prilikom podelio je novi video snimak na kome su kadrovi njegove istorijske posete Kini, o kojoj danima bruji region i koja je od neprocenjive važnosti za našu zemlju.
– Ova poseta je kruna moje karijere kao predsednika Srbije – napisao je predsednik u opisu.
@jasamaleksandar Ova poseta je kruna moje karijere kao predsednika Srbije. Ponosan sam na sve što smo uradili i postigli. Živelo čelično prijateljstvo, živela Kina i živela Srbija. 🇷🇸🤝🇨🇳 #srbija🇷🇸 #china🇨🇳 #577 #xijingping ♬ original sound – Ja sam Aleksandar
Na snimku se smenjuju prizori sa Kineskog zida, brojnih obilazaka važnih kompanija i muzeja, te ono što je posebno privuklo pažnju svima – roboti kako igraju “Moravac”.
Tokom ove posete predsednik Srbije je od predsednika Kine, Si Đinpinga dobio i Orden prijateljstva, najviše odlikovanje koje NR Kina dodeljuje stranim državljanima.
Zajerčaronline/24sedam/I.R.
