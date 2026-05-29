Lopovi upali u kuću majke Siniše Mihajlovića: Sramotna pljačka šokirala čitavu Srbiju

Sramotna pljačka desila se u Sremskoj Kamenici…

Užasne vesti stigle su iz Sremske Kamenice – kuća u kojoj živi Viktorija Mihajlović, majka legendarnog Siniše Mihajlovića, je opljačkana!

Ovo saznanje doneo je Telegraf, a isti izvor navodi da je nesrećna žena omamljena, a potom su lopovi iz kuće odneli novac, kao i stvari iz karijere Siniše Mihajlovića koje imaju neprocenjivu vrednost.

Sramotna pljačka se dogodila u utorak između dva i tri ujutru, a sve je navodno snimljeno na kamerama. Slučaj je prijavljen organima reda i policija Novog Sada zadužena za Petrovaradin radi na rasvetljavanju ove pljačke.

Lopovi upali u kuću majke Siniše Mihajlovića: Sramotna pljačka šokirala čitavu Srbiju

U ovoj kući je Sinišin brat Dražen skupljao sve stvari iz karijere Siniše Mihajlovića, trofeje, fotografije, dresove, kopačke, a on je za domaće medije potvrdio da je ova informacija tačna, ali zbog istrage nije davao više informacija.

Zajerčaronline/Tanjug/I.R.

ZAJEČARONLINE je vaš pouzdani izvor za najnovije vesti iz Srbije i regiona, uz aktuelne informacije iz svih oblasti života.

Predstavlja vaš prozor u svet informacija, donoseći vam brze, tačne i proverene vesti u svakom trenutku.

Sve vesti iz Hronike, Društva, Politike, Sporta i ostalih oblasti na jednom su mestu, proverene, tačne i dostupne u svakom trenutku. ZAPRATITE NAS I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA INSTAGRAM I FACEBOOK.