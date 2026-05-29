U blizini kuće Admira Arnautovića Šmrka pronađeni ‘”loga” i snajper: Planirana njegova likvidacija!?

U blizini kuće Admir Arnautović Šmrk sinoć su pronađeni „loga” i snajper, a o svemu je obaveštena i Policijska stanica Centar Sarajevo, saznaje „Raport”.

Prema navodima, postoji sumnja da je bila planirana njegova likvidacija.

Reč je o kući koja se nalazi u sarajevskom naselju Kromolj, a „loga” i puška otkriveni su oko 200 metara dalje, u jednom napuštenom objektu, nakon što je jedan od komšija primetio dron i obavestio Admir Arnautović Šmrk o sumnjivim aktivnostima.

Prema nezvaničnim informacijama „Raporta”, proverava se kako je puška dospela na tu lokaciju i da li je planirana Arnautovićeva likvidacija.

„Lokacija na kojoj je pronađena puška sa snajperom udaljena je oko 150 metara vazdušnom linijom od Arnautovićeve kuće.”

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopšteno je da su postupali po prijavi građanina.

„Po prijavi građanina, policijski službenici PU Centar su u napuštenom objektu u ulici Slatina pronašli vatreno oružje – pušku. Obavešten je tužilac, obavljen je uviđaj. Vodi se kao ‘događaj’”, rekla je Mersiha Novalić, portparolka MUP-a KS.

„Raport” navodi da poseduje fotografije snajpera, ali i mesta gde je otkrivena „loga”.

Uviđaj su, kako se vidi na fotografijama, obavili pripadnici MUP-a KS.

Zajerčaronline/Raport.ba/I.R.

