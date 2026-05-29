U Srbiji sutra vreme se menja: Kao da su dva godišnja doba u jednom danu

U Srbiji će u subotu, 30. jula, posle svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, saopšteno je danas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne sa severa umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji i jak, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 5 do 14, a najviša od 26 do 30 stpeni Celzijusa.

U Beogradu će sutra nakon svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo.

Kasnije posle podne i uveče umerena oblačnost, koja će tokom noći usloviti kratkotrajnu kišu.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 14, a najviša oko 28 stepeni.

Kada je reč o izgledima vremena za narednih sedam dana, odnosno do 6. juna, u nedelju će biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 26 do 30 stepeni.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima.

Od ponedeljka do četvrtka promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji lokalno mogu biti izraženiji.

U petak i subotu, 5. i 6. juna, očekuje se stabilizacija vremena.

