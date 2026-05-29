Odlučeno gde ide sav novac od priloga vernika za pojas Presvete Bogorodice: Veliki dar igumana Jefrema i odluka patrijarha Porfirija
Sav novac koji su vernici u Beogradu priložili tokom poklonjenja pojasu Presvete Bogorodice, iguman manastira Vatoped ostavio je na dar Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped, na Svetoj Gori, danas, kada privremeno napušta prestoni Beograd, saopštio je da sveštena vatopedska obitelj sav novac, koji verni narod priloži tokom poklonjenja Časnom pojasu Presvete Bogomajke Marije, ostavlja na samovlasno raspolaganje patrijarhu srpskom Porfiriju, navodi se u saopštenju SPC.
– S tim u vezi, patrijarh Porfirije, u duhu očinske odgovornosti, obaveštava verni narod o ovom činu bratske ljubavi prema Srpskoj Patrijaršji i javno, izražavajući toplu blagodarnost starcu Jefremu i njegovoj bratiji, isto tako oseća obavezu i saopštava da je odlučio da prilozi budu upotrebljeni za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji i u druge čovekoljubive svrhe – ističe se.
Podsetimo, pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja, dan pre Spasovdanske litije. Pojas se nalazi u Hramu Svetog Save na Vračaru, gde hiljade vernika danonoćno čeka u redu kako bi se poklonili ovoj svetinji. Zbog velikog interesovanja vernog naroda, a na inicijativu patrijarha, boravak ove relikvije u Srbiji produžen je dva puta.
Zajerčaronline/Kurir/I.R.
