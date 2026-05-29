MEDIJSKA REVOLUCIJA KOJA NE POZNAJE GRANICE: Hype TV Hrvatska od 1. juna dostupan i korisnicima A1 Hrvatska!

Hype TV Hrvatska nastavlja sa snažnim širenjem svoje distributivne mreže i sa velikim zadovoljstvom objavljuje da je program od sada dostupan i korisnicima A1 Hrvatska, jednog od vodećih telekomunikacionih operatora u Hrvatskoj. Ovim važnim poslovnim iskorakom Hype TV Hrvatska dodatno učvršćuje svoju prisutnost na domaćem tržištu i širi dostupnost programa široj publici.

Program Hype TV Hrvatska već je dostupan gledaocima u Hrvatskoj putem MAXtv platforme Hrvatskog Telekoma, dok je izvan Hrvatske dostupan i korisnicima Eroneta i BH Telecoma u Bosni i Hercegovini, kao i korisnicima Telekoma Slovenije i T2 Slovenije. Time je Hype TV Hrvatska obezbedio snažnu regionalnu prisutnost i dostupnost na više važnih telekomunikacionih platformi.

U kratkom roku pronašao je svoju publiku zahvaljujući dinamičnom entertainment sadržaju, ekskluzivnim intervjuima, lifestyle formatima i originalnoj produkciji. Ulazak na A1 Hrvatska logičan je nastavak distributivne strategije kojom Hype TV Hrvatska nastavlja da jača svoju prisutnost i dostupnost sadržaja gledaocima širom Hrvatske i regiona.

Saša Mirković: “Stvorili smo medijsko carstvo nove generacije”

Na ovaj veliki poslovni uspeh osvrnuo se i vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije, Saša Mirković:

„Ove godine s ponosom slavimo šesti rođendan postojanja Hype televizije, kao i gotovo godinu dana otkad smo zvanično stigli na zahtevno hrvatsko tržište, gde smo u rekordnom roku postigli zaista sjajne rezultate. Kada smo pokretali Hype, mnogi su bili skeptični, ali naša vizija je od prvog dana bila jasna, stvaranje modernog, moćnog medijskog carstva koje diktira trendove, a ne koje ih prati. Ulazak u mrežu A1 Hrvatska još je jedan neoboriv dokaz da region prepoznaje našu snagu, kvalitet i originalnost. Mi ne stvaramo običan program, mi stvaramo revoluciju u televizijskom i digitalnom prostoru. Hype TV više nije samo televizija. To je regionalni gigant nove generacije, a naš brzi rast u Hrvatskoj jasno pokazuje da za vrhunski sadržaj i svetsku produkciju granice jednostavno ne postoje. Ovo je tek početak onoga što spremamo za naše verne gledaoce širom regiona.“

Rušenje rekorda na digitalnim platformama

Uz televizijsku prisutnost, Hype TV Hrvatska izgradio je i snažan digitalni iskorak kroz svoje društvene mreže i online platforme, na kojima kontinuirano ostvaruje rekordne brojke pregleda, visoku razinu angažmana publike i snažan organski rast.

Digitalni sadržaj Hype TV-a svakodnevno doseže veliki broj korisnika. Ekskluzivni intervjui, video formati i viralni isečci redovno beleže izuzetan interes publike.

To potvrđuje da je reč o medijskom brendu koji uspešno spaja tradicionalnu televiziju i savremene digitalne navike publike.

„Ulazak u mrežu A1 Hrvatska predstavlja izuzetno važnu prekretnicu u našoj strategiji širenja i potvrdu da tržište prepoznaje kvalitet i privlačnost sadržaja koji stvaramo. Naš cilj od samog početka bio je jasan. Ponuditi publici moderan, dinamičan i autentičan zabavni (entertainment) format koji uspešno spaja tradicionalnu televiziju sa brzim ritmom digitalnih platformi. Nakon sjajnih rezultata na MAXtv-u i platformama širom regiona, saradnja sa A1 Hrvatska omogućuje nam da uđemo u domove još većeg broja gledalaca u Hrvatskoj. Ponosan sam na naš ceo tim koji svakodnevno pomera granice u kreiranju sadržaja. Ovaj poslovni iskorak nam je samo dodatni vetar u leđa da nastavimo da rastemo, uvodimo nove formate i opravdamo poverenje naših gledalaca i partnera“, naglasio je Thomas Dolački, direktor Hype TV Hrvatska.

Prekretnica u strategiji širenja i spoj dva sveta

Takva sinergija televizijskog i digitalnog sadržaja pozicionirala je Hype TV Hrvatska kao moderan multiplatformski medij koji razume potrebe današnjeg gledaoca, bez obzira da li prati sadržaj putem televizijskog ekrana, mobilnog uređaja ili društvenih mreža. Upravo ta sposobnost povezivanja broadcast i digitalnog sveta jedan je od ključnih razloga snažnog rasta prepoznatljivosti brenda na tržištu.

Dostupnost na MAXtv-u i A1 Hrvatska u Hrvatskoj, Eronetu i BH Telecomu u Bosni i Hercegovini, kao i Telekomu Slovenije i T2 Sloveniji, potvrđuje jasnu ambiciju Hype TV Hrvatska da postane jedan od vodećih regionalnih medijskih brendova nove generacije.

Saradnja sa A1 Hrvatska dodatna je potvrda rasta brenda i interesa velikih operatora za sadržaj koji Hype TV Hrvatska donosi. Uz već ostvarenu dostupnost na platformama MAXtv, Eronet, BH Telecom, Telekom Slovenije i T2 Slovenija, širenje distribucije na A1 Hrvatska dodatno jača prisutnost kanala na regionalnom tržištu i otvara prostor za povezivanje sa novom publikom koja traži moderan, brz i atraktivan medijski sadržaj.

Hype TV Hrvatska nalazi se na kanalu 360, u osnovnom paketu od 1. juna.

Zaječaronline/E.B./Hypetv.hr