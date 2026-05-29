Oglasila se njegova neutešna ćerka: Džej bi danas proslavio 62. rođendan
Danas bi legendarni pevač Džej Ramadanovski slavio svoj 62. rođendan, a njegova ćerka Marijamu se obratila na Instagramu uz emotivnu objavu.
Uz zajedničku fotografiju, Marija je kratko, ali snažno poručila: „Srećan ti rođendan tata! Volim te”, dodavši pritom emotikon crnog srca.
Ona je i nakon premijere filma „Nedelja“, koji je rađen po biografskim motivima njenog oca, pričala o Džeju i ovom ostvarenju.
– Mogu reći da sam zadovoljna onim što sam videla. U isto vreme sam bila srećna i tužna što gledam fim o njemu. Glumci su bili odlični, pohvalila bi ih sve. Moj tata je imao veoma buran i raznovstan život, pa da je film trajao i pet sati, ne bi moglo da se dočara njegov život komplet – rekla je Marija tada i dodala:
– Stvari su istinite, scene su istinite. Smejala sam se na neka dešavanja, čak i zaplakala. Bilo je dosta životnih stvari koje je on nama pričao, a da nisu dočarane, ali bih izdvojila scenu sa jagnjetom, koja me oduševila, o čemu je i on stalno pričao.
– Moj otac nikada nije težio ka tome da bude zvezda, legenda… on je uvek pričao da ti to sam Bog da. U filmu se vidi isto da je on u domu pevao, te da niko nije mogao da pretpostavi ko će on postati kasnije. Time se ja i vodim u životu. Sve je do sudbine i do Boga. Kako je rečeno, tako će i biti.
Zajerčaronline/Tanjug/I.R.
