Leto 2026. pripada OVOM HOROSKOPSKOM ZNAKU: Čeka ga prosperitet na svim poljima
Ovo leto horoskopskom znaku Lavu donosi sreću u ljubavi, zaradi, harizmu i dobro raspoloženje!
Ovaj horoskopski znak čekaju pogodnosti kakve nijedan drugi tokom najtoplijeg doba 2026. godine neće iskusiti.
Verovatno ste već primetili izvesne pomake na polju karijere? Otvaraju se nove mogućnosti, čekaju vas unapređenja i profesionalni proboji, a vrlo verovatno i visoka priznanja za minuli rad. Trudili ste se, bili vredni, i došlo je vreme da se sve to nagradi. I finansijska situacija biće zavidna, poručuju astrolozi.
Ljubav, jedna od najznačajnijih stavki u vašem životu, takođe će cvetati narednih meseci. Ako ste i dalje singl, očekujte susret koji bi mogao da se pretvori u ozbiljnu priču, dok će postojeće romantične veze postati dublje i ozbiljnije, a neke će biti krunisane i brakom.
Ipak, postoji jedna mala začkoljica: Saturn u vašoj osmoj kući ukazuje na to da vam sreća neće jednostavno pasti u krilo – moraćete aktivno da radite na njoj. Pre svega, Lav treba da izbegava sukobe koliko god može. Iako je pobeda dobar osećaj, međuljudski odnosi ne bi trebalo da pate zbog toga.
Mars u Lavu takođe će igrati važnu ulogu, jer podstiče energiju koja će biti gotovo nezaustavljiva. Upravo taj aspekt pozitivno utiče na vašu karijeru, a takođe otvara nova vrata u ljubavnom životu. Mlad Mesec u Lavu krajem jula napraviće i prostor za nove početke.
Zajerčaronline/Tanjug/I.R.
