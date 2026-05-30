Danas se obeležava praznik Svetog Andronika i Svete Junije: Ovaj običaj donosi sreću i zaštitu domu

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 30. maja slave Svetog apostola Andronika i Svetu Juniju, koji se smatraju velikim čudotvorcima.

Sveti apostol Andronik je bio jedan od Sedamdesetorice, srodnik apostola Pavla, dok se Sveta Junija spominje kao njegova pomoćnica i navodi se kao primer žene apostola iz vremena ranog hrišćanstva.

Oboje su imali blagodatnu moć čudotvorstva, kojom su isterivali demone iz ljudi i lečili svaku nemoć i bolest.

Kada je Andronik bio postavljen za episkopa Panonije, putovao je po celoj Panoniji i propovedao Evanđelje zajedno sa Junijom. Uspeli su da mnoge ljude privole hrišćanskoj veri i zaslužni su za ukidanje ili rušenje mnogih paganskih hramova i izgradnju hrišćanskih na njihovom mestu.

Svoj život su posvetili Hristu, za koga su i umrli, tako da ih danas smatraju i apostolima i mučenicima. Njihove mošti pronađene su u predelima Evgenije.

Danas u kuću valja uneti venac od ruzmarina, jer se na taj način prizivaju dobri duhovi zaštitnici koji čuvaju od bolesti i nesreće.

Zajerčaronline/Tanjug/I.R.

Sve vesti iz Hronike, Društva, Politike, Sporta i ostalih oblasti na jednom su mestu, proverene, tačne i dostupne u svakom trenutku.