Dve kompanije registrovane u Luksemburgu dogovorile su prodaju kompanije Adria News, vlasnika regionalne mreže medija N1 i Nova, za oko 30 miliona evra, objavio je Raskrikavanje pozivajući se na finalnu verziju ugovora koja još nije potpisana.

Prema dostupnim informacijama, predmet transakcije su televizije N1 i Nova S, kao i više povezanih medijskih kompanija koje posluju u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori.

Kupac je povezan sa vlasničkom strukturom Euronews-a, što bi moglo da dovede do značajnih promena na regionalnom medijskom tržištu. Za sada nisu poznati detalji o eventualnim promenama u poslovanju i uređivačkoj politici medija obuhvaćenih prodajom.

Vlasnici Euronews-a kupuju N1, Nova S i još desetak medija za 30 miliona evra

Transakcija još nije zvanično zaključena, a više informacija očekuje se nakon potpisivanja konačnog ugovora.

Zajerčaronline/Alo/I.R.

