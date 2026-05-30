Vlasnici Euronews-a kupuju N1, Nova S i još desetak medija za 30 miliona evra
Dve kompanije registrovane u Luksemburgu dogovorile su prodaju kompanije Adria News, vlasnika regionalne mreže medija N1 i Nova, za oko 30 miliona evra, objavio je Raskrikavanje pozivajući se na finalnu verziju ugovora koja još nije potpisana.
Prema dostupnim informacijama, predmet transakcije su televizije N1 i Nova S, kao i više povezanih medijskih kompanija koje posluju u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori.
Kupac je povezan sa vlasničkom strukturom Euronews-a, što bi moglo da dovede do značajnih promena na regionalnom medijskom tržištu. Za sada nisu poznati detalji o eventualnim promenama u poslovanju i uređivačkoj politici medija obuhvaćenih prodajom.
Transakcija još nije zvanično zaključena, a više informacija očekuje se nakon potpisivanja konačnog ugovora.
Zajerčaronline/Alo/I.R.
