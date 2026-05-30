Vojska Srbije obeležila Međunarodni dan mirovnih snaga Ujedinjenih nacija

Međunarodni dan mirovnih snaga Ujedinjenih nacija – 29. maj, koji je posvećen učesnicima mirovnih misija, posebno onima koji su život izgubili u službi očuvanja mira u svetu, obeležen je u petak nizom aktivnosti u Vojsci Srbije.

U Domu Vojske Srbije u Beogradu je, tim povodom, otvorena izložba fotografija o učešću naše vojske u mirovnim misijama od 1956. godine do danas, dok je u selu Zagužanje kod Surdulice delegacija Vojske Srbije položila venac na grob potpukovnika Dejana Stanojevića, koji je stradao 2022. godine na zadatku u misiji UN u Kongu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Obeležavanje praznika je bilo prilika za osvrt na bogatu istoriju učešća naše vojske u mirovnim operacijama UN, da se oda priznanje svim vojnicima, starešinama i civilnim licima koji su bili angažovani u službi mira širom sveta i istakne profesionalizam, stručnost i osposobljenost pripadnika Vojske Srbije u realizaciji svih dodeljenih zadataka u sastavu međunarodnih mirovnih snaga.

Vojska Srbije učešćem u mirovnim operacijama daje doprinos izgradnji i očuvanju mira u svetu i istovremno potvrđuje svoju profesionalnost i sposobnost da angažuje snage i resurse u međunarodnim okvirima.

Vojska Srbije obeležila Međunarodni dan mirovnih snaga Ujedinjenih nacija

Osim operativnog usavršavanja i unapređenja interoperabilnosti, ovakve misije doprinose i razvoju međunarodne saradnje i jačanju ugleda naše zemlje.

Trenutno su pripadnici Vojske Srbije angažovani u četiri mirovne operacije UN, četiri operacije Evropske unije, kao i u misiji nezavisne mirovne organizacije „Međunarodne snage i posmatrači“ na Sinajskom poluostrvu.

Zajerčaronline/Tanjug/I.R.

ZAJEČARONLINE je vaš pouzdani izvor za najnovije vesti iz Srbije i regiona, uz aktuelne informacije iz svih oblasti života.

Predstavlja vaš prozor u svet informacija, donoseći vam brze, tačne i proverene vesti u svakom trenutku.

Sve vesti iz Hronike, Društva, Politike, Sporta i ostalih oblasti na jednom su mestu, proverene, tačne i dostupne u svakom trenutku. ZAPRATITE NAS I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA INSTAGRAM I FACEBOOK.