Vojska Srbije obeležila Međunarodni dan mirovnih snaga Ujedinjenih nacija
Međunarodni dan mirovnih snaga Ujedinjenih nacija – 29. maj, koji je posvećen učesnicima mirovnih misija, posebno onima koji su život izgubili u službi očuvanja mira u svetu, obeležen je u petak nizom aktivnosti u Vojsci Srbije.
U Domu Vojske Srbije u Beogradu je, tim povodom, otvorena izložba fotografija o učešću naše vojske u mirovnim misijama od 1956. godine do danas, dok je u selu Zagužanje kod Surdulice delegacija Vojske Srbije položila venac na grob potpukovnika Dejana Stanojevića, koji je stradao 2022. godine na zadatku u misiji UN u Kongu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Obeležavanje praznika je bilo prilika za osvrt na bogatu istoriju učešća naše vojske u mirovnim operacijama UN, da se oda priznanje svim vojnicima, starešinama i civilnim licima koji su bili angažovani u službi mira širom sveta i istakne profesionalizam, stručnost i osposobljenost pripadnika Vojske Srbije u realizaciji svih dodeljenih zadataka u sastavu međunarodnih mirovnih snaga.
Vojska Srbije učešćem u mirovnim operacijama daje doprinos izgradnji i očuvanju mira u svetu i istovremno potvrđuje svoju profesionalnost i sposobnost da angažuje snage i resurse u međunarodnim okvirima.
Osim operativnog usavršavanja i unapređenja interoperabilnosti, ovakve misije doprinose i razvoju međunarodne saradnje i jačanju ugleda naše zemlje.
Trenutno su pripadnici Vojske Srbije angažovani u četiri mirovne operacije UN, četiri operacije Evropske unije, kao i u misiji nezavisne mirovne organizacije „Međunarodne snage i posmatrači“ na Sinajskom poluostrvu.
Zajerčaronline/Tanjug/I.R.
