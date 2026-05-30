Zvezda završava štopera za 3,5 miliona evra! Terzić najavio prvi veliki transfer!

Srpski reprezentativac Strahinja Eraković je tokom boravka na Marakani prošao kroz periode oscilacija i potrage za pravom formom, ali je doživeo i blistave trenutke, poput gola u večitom derbiju koji mu je bio prvenac u seniorskoj konkurenciji još od 2019. godine.

Rukovodstvo Crvene zvezde nema nikakvu dilemu kada je u pitanju status pouzdanog defanzivca, pa je srpski šampion čvrsto rešen da od sanktpeterburškog Zenita otkupi ugovor popularnog Čupe za sumu od 3,5 miliona evra.

Klub iz Ljutice Bogdana će za pomenuto obeštećenje postati vlasnik 50 odsto ugovora srpskog reprezentativca, što je definisano ranijim sporazumom koji su Crvena zvezda i najbolji ruski klub sklopili prilikom realizacije pozajmice.

Iako postoji velika verovatnoća da će crveno-beli do završetka letnje pijace angažovati još jedno pojačanje na poziciji centralnog beka, šef stručnog štaba Dejan Stanković definitivno vidi Erakovića kao stub odbrane u narednom periodu. To je u izjavi za ruske medije potpuno otvoreno potvrdio i generalni direktor kluba Zvezdan Terzić:

– Otkupićemo Erakovićev ugovor. On je vrlo važan igrač za nas.

Šampion Srbije prema slovu ugovora ima rok do 31. avgusta da zvanično aktivira ovu klauzulu. To u praksi znači da će Eraković predstojeće borbe u kvalifikacijama za Ligu šampiona odigrati sa statusom pozajmljenog fudbalera Zenita, nakon čega će ugovor biti trajno otkupljen.

Tokom prolećnog dela sezone talentovani štoper je zabeležio 19 nastupa u crveno-belom dresu, a pored defanzivnih zadataka uspeo je da ostvari i opipljiv učinak u napadu sa jednim postignutim pogotkom i jednom asistencijom.

Zajerčaronline/24sedam/I.R.

