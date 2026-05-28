Vučić: Srbija je ponosna na čelično prijateljstvo koje gradimo sa kineskim narodom

Srbija je ponosna na čelično prijateljstvo koje gradimo sa kineskim narodom – nastavićemo da razvijamo naše sveobuhvatno strateško partnerstvo, da učimo jedni od drugih i zajedno gradimo još snažnije veze za budućnost naših građana, istakao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije je danas u Šangaju obišao Muzej posvećen Prvom nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine, mesto na kojem su, kako je naveo, pre više od jednog veka postavljeni temelji savremene Kine, danas jedne od najmoćnijih i najuspešnijih zemalja sveta.

“Poseban utisak na mene ostavila je činjenica da ova zemlja sa velikim uvažavanjem čuva mesta svoje istorije, jer narod koji zna odakle je krenuo mnogo sigurnije zna i kuda ide. Upravo u tome leži snaga današnje Kine. Ovde se jasno vidi koliko su vizija, ozbiljnost, disciplina i vera u svoju državu važni za uspeh jednog naroda”, naveo je predsednik Vučić na Instagram profilu buducnostsrbijeav.

Ovaj muzej se smatra jednim od najvažnijih političko-istorijskih mesta u modernoj Kini.

Reč je o memorijalnom kompleksu gde je 1921. godine održan Prvi nacionalni kongres KPK, događaj koji Kina danas smatra početkom stvaranja moderne države.

Predsednik Srbije u zvaničnoj poseti Kini boravi od 24. do 28. maja na poziv predsednika Kine Sija Đinpinga.

Zajerčaronline/Tanjug/I.R.

