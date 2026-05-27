PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV OKRIVLJENIH ZA BACANJE BOMBE NA ČOLINU KUĆU!

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Senada M. (32) i Perice S. (27) zbog sumnje da su 20. novembra 2025. godine i 3. februara 2026. godine aktivirali i bacili dve ručne bombe na porodične kuće oštećenih, od kojih jednu na kuću pevača Zdravka Čolića.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenima se na teret stavljaju dva krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu u sticaju sa dva krivična dela izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Tužilaštvo je sudu predložilo da obojici okrivljenih produži pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni 20. novembra prošle godine neovlašćeno nosili ručnu bombu. Pa su koristeći rent-a-kar vozilo marke “tojota”, došli do porodične kuće oštećenog R. K. na opštini Palilula i oko 02.28 časova aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište porodične kuće. Bomba je eksplodirala na prostoru između kuća koje pripadaju porodici oštećenog i još jednoj porodici. A osumnjičeni su se trčećim korakom vratii do vozila.

Takođe, oni su 3. februara neovlašćeno nosili jednu ručnu bombu, pa su koristeći taksi vozilo. A potom trotinet došli do porodične kuće oštećenog Z. Č. na Savskom vencu. Gde je oko 4.52 časova Perica S. aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće. Dok je Senad M. pazio da neko ne naiđe i snimao mobilnim telefonom. Ručna bomba je eksplodirala nakon čega su se osumnjičeni trotinetu udaljili sa lica mesta, stoji u saopštenju.

Zajerčaronline/24sedam/N.Š.

